Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-01T13:45:21+03:00

Эта сумма за почти полсотни штрафов – на всех

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С 25 по 29 марта Государственная жилищная инспекция Рязанской области провела 62 проверки управляющих компаний и ТСЖ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За неделю сотрудники инспекции рассмотрели 122 обращения жильцов, выявили 51 нарушение в работе по содержанию жилья и предоставлению коммунальных услуг. Нарушителям выдали 17 предписаний – по ним они должны устранить недочеты.

В 82 многоэтажке области проверили состояние дворов, здесь выдали лишь одно предписание.

Продолжают проверять и внутридомовое газовое оборудования – с начала года в 2641 доме нашли 268 нарушений по содержанию этих систем.

Всего с января по март Госжилинспекция составила 48 протоколов об административных правонарушениях, выписав штрафы на 1 081 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU