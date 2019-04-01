Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
С 25 по 29 марта Государственная жилищная инспекция Рязанской области провела 62 проверки управляющих компаний и ТСЖ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
За неделю сотрудники инспекции рассмотрели 122 обращения жильцов, выявили 51 нарушение в работе по содержанию жилья и предоставлению коммунальных услуг. Нарушителям выдали 17 предписаний – по ним они должны устранить недочеты.
В 82 многоэтажке области проверили состояние дворов, здесь выдали лишь одно предписание.
Продолжают проверять и внутридомовое газовое оборудования – с начала года в 2641 доме нашли 268 нарушений по содержанию этих систем.
Всего с января по март Госжилинспекция составила 48 протоколов об административных правонарушениях, выписав штрафы на 1 081 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU