Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-01T12:59:30+03:00

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В год своего 30-летия Прио-Внешторгбанк продолжает марафон добрый дел. К возвращению перелетных птиц сотрудники банка смастерили и передали в национальный парк «Мещера» искусственные гнездовья.

Это не первая волонтёрская акция Прио-Внешторгбанка. Его сотрудники помогали навести порядок в исторических усадьбах, ездили добровольцами в Окский заповедник, но вот дружба с национальным парком «Мещера» началась именно со строительства гоголятников. Сотрудники нацпарка рассчитывают, что вернувшиеся с зимовки птицы займут их уже в апреле.

По словам начальника отдела науки национального парка Алины Косяковой, домики для пернатых, живущих в Мещере, волонтеры делали и раньше, но это были более простые синичники и скворечники. В основном в этой работе помогали школьники.

– Чтобы подключилась организация, да еще и гоголятники сделала – такое на моей памяти впервые. А ведь это очень нужное дело: уткам этой породы сложно найти подходящее дерево для гнездовья. Они селятся в дуплах. Через неделю мы отвезем эти домики на озера и разместим их на деревьях. Будем проверять, насколько хорошо их заселили, это поможет в наших научно-исследовательских работах, – рассказала Алина Косякова.

Она провела для приехавших мастер-класс и рассказала о пернатых обитателях парка. Познакомились волонтеры и с медведем, который попал в «Мещеру» два года назад. Ему привезли лакомства: фрукты, сгущенку и мед.

Теперь в парке ждут волонтеров, которые готовы помочь с уборкой территории. В награду обещают яркие впечатления: экскурсию по экологической тропе или поход по тропе Паустовского на кордон-273, ставший знаменитым благодаря писателю.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU