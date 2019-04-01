В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Руководство «Автоколонны 1310» нашло способ решить финансовые проблемы. Как сообщил «КП»-Рязань» собственный источник, муниципальное предприятие решило закупить несколько беспилотных автобусов – и таким образом сэкономить на зарплатах водителям и кондукторам (автобусы оснащены турникетами).
«Умный» автобус, кстати, умеет не только следовать по маршруту, но и объезжать ямы на дорогах.
Первое испытание беспилотника в Рязани прошло в понедельник, 1 апреля, и закончилось неудачей: пытаясь объехать все обнаруженные на дороге ямы, автобус сошел с маршрута и уехал в сторону Московской области. Сейчас его ищут с помощью ГЛОНАСС. Причем ценность представляет и сама машина, и проложенный ею маршрут.
По сведениям нашего источника, перед исчезновением «умный автобус» отправил с бортового компьютера сообщение, публиковать которое нельзя по цензурным соображениям.
ИСТОЧНИК KP.RU