2019-04-01T14:24:05+03:00
Авто

В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»

Машина самовольно уехала из нашей области
Иван Ельнинский
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Руководство «Автоколонны 1310» нашло способ решить финансовые проблемы. Как сообщил «КП»-Рязань» собственный источник, муниципальное предприятие решило закупить несколько беспилотных автобусов – и таким образом сэкономить на зарплатах водителям и кондукторам (автобусы оснащены турникетами).

«Умный» автобус, кстати, умеет не только следовать по маршруту, но и объезжать ямы на дорогах.

Первое испытание беспилотника в Рязани прошло в понедельник, 1 апреля, и закончилось неудачей: пытаясь объехать все обнаруженные на дороге ямы, автобус сошел с маршрута и уехал в сторону Московской области. Сейчас его ищут с помощью ГЛОНАСС. Причем ценность представляет и сама машина, и проложенный ею маршрут.

По сведениям нашего источника, перед исчезновением «умный автобус» отправил с бортового компьютера сообщение, публиковать которое нельзя по цензурным соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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