Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-01T12:29:46+03:00

Следователи завершили расследование и направили материалы в суд с ходатайством о прекращении преследования

Изменить размер текста: A A

Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из отделов филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что должностное лицо ненадлежащим образом выполнило свои обязанности. В результате этого днем 27 февраля с крыши здания вуза на улице Семинарской упала глыба льда. В результате происшествия малолетний ребенок получил травмы.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, возместил причиненный вред родителям мальчика.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU