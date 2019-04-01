2019-04-01T12:29:46+03:00
Происшествия

Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом

Следователи завершили расследование и направили материалы в суд с ходатайством о прекращении преследования
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Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из отделов филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что должностное лицо ненадлежащим образом выполнило свои обязанности. В результате этого днем 27 февраля с крыши здания вуза на улице Семинарской упала глыба льда. В результате происшествия малолетний ребенок получил травмы.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, возместил причиненный вред родителям мальчика.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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