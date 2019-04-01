2019-04-01T12:15:16+03:00
Недвижимость

Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество

В областном центре пройдут работы по опиловке аварийных деревьев и реконструкции воздушной линии
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ближайшие три дня на нескольких улицах Рязани будут отключать подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По сведениям чиновников, причина отключения — опиливание аварийных деревьев и реконструкция воздушной линии.

2 апреля с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Скоморошинская, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16а, д. 18, д. 21а, дома с 22 по 25;

- улица Грибоедова, д. 65.

3 и 4 апреля с 09:30 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Кремлевский Вал, д. 1, д. 4а, д. 9, д. 10, д. 19, д. 11а;

- улица Новослободская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 8а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток
В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом
В Рязани пропала 28-летняя женщина
За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя
На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта
За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина
Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»
Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии
Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников
Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно
В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса
За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок
Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью
Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело