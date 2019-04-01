Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество
Ближайшие три дня на нескольких улицах Рязани будут отключать подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По сведениям чиновников, причина отключения — опиливание аварийных деревьев и реконструкция воздушной линии.
2 апреля с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Скоморошинская, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16а, д. 18, д. 21а, дома с 22 по 25;
- улица Грибоедова, д. 65.
3 и 4 апреля с 09:30 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Кремлевский Вал, д. 1, д. 4а, д. 9, д. 10, д. 19, д. 11а;
- улица Новослободская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 8а.
ИСТОЧНИК KP.RU