Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-01T12:15:16+03:00

В областном центре пройдут работы по опиловке аварийных деревьев и реконструкции воздушной линии

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Ближайшие три дня на нескольких улицах Рязани будут отключать подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По сведениям чиновников, причина отключения — опиливание аварийных деревьев и реконструкция воздушной линии.

2 апреля с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Скоморошинская, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16а, д. 18, д. 21а, дома с 22 по 25;

- улица Грибоедова, д. 65.

3 и 4 апреля с 09:30 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Кремлевский Вал, д. 1, д. 4а, д. 9, д. 10, д. 19, д. 11а;

- улица Новослободская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 8а.

ИСТОЧНИК KP.RU