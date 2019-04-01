В Рязани пропала 28-летняя женщина
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропала Дарья Логачева 1990 года рождения.
В субботу, 30 марта, 28-летняя женщина вышла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Была одета в черную кроличью шубу, черные брюки, черные кроссовки. С собой – желтый пакет, в котором находились документы.
Внимание: может нуждаться в медицинской помощи!
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дарьи Александровны, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU