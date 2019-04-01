За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-01T12:03:16+03:00

Теперь им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет

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За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области выявили 23 пьяных водителя, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Теперь им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, недавно в области осудили водителя, которого уже в третий раз поймали пьяным за рулем. Причем в последний раз в авто в таком состоянии он сел, будучи лишенным водительских прав по этой же причине. Теперь рязанец отправится в тюрьму.

Всего за прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Еще в 80 авариях пострадали только машины.

ИСТОЧНИК KP.RU