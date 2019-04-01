2019-04-01T11:42:54+03:00
Авто

На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта

Власти города принимают меры к обеспечению дорожного движения
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С 5 апреля в районе дома №40 по улице Семена Середы власти Рязани планируют запретить остановку и стоянку транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Сделано это будет для обеспечения безопасности дорожного движения. Уже с пятницы на указанном участке будут находиться дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Администрация города просит всех автовладельцев принять эту информацию к сведению, и быть внимательными на дорогах.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам работы платных парковок в Рязани необходимо звонить по телефону (4912) 29-78-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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