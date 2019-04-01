За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-01T14:02:19+03:00

Мальчик тем временем срывается на сверстниках и учителях

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Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Шацкого ОМВД вместе с представителями местной администрации в прошлом году занялись одной из семей райцентра. 35-летний отец матом унижал сына 2005 года рождения. Более того – использовал при «воспитании» подростка физические наказания.

Что и подтвердилось во время неоднократных посещений семьи, сообщает пресс-служба полиции. Мужчину после проверок привлекали к административной ответственности.

Но это, похоже, не помогло. Мальчик в последнее время учится в школе-интернате. С учебой дела обстоят плохо, со сверстниками, равно как и с педагогами, он ведет себя агрессивно. Значит, папа свои методы не оставил.

– Установлено, что факты унижения и наказания несовершеннолетнего повторялись, – говорится в сообщении полиции.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказания по ней: от штрафа или исправительных работ до реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU