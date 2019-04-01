За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Шацкого ОМВД вместе с представителями местной администрации в прошлом году занялись одной из семей райцентра. 35-летний отец матом унижал сына 2005 года рождения. Более того – использовал при «воспитании» подростка физические наказания.
Что и подтвердилось во время неоднократных посещений семьи, сообщает пресс-служба полиции. Мужчину после проверок привлекали к административной ответственности.
Но это, похоже, не помогло. Мальчик в последнее время учится в школе-интернате. С учебой дела обстоят плохо, со сверстниками, равно как и с педагогами, он ведет себя агрессивно. Значит, папа свои методы не оставил.
– Установлено, что факты унижения и наказания несовершеннолетнего повторялись, – говорится в сообщении полиции.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказания по ней: от штрафа или исправительных работ до реального срока.
ИСТОЧНИК KP.RU