2019-04-01T11:22:40+03:00
Происшествия

На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина

Медицинская помощь понадобилась одному пострадавшему. Хозяин дома получил ожоги
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздно вечером в последний день марта в МЧС поступила информация о крупном пожаре в селе Увяз Шиловского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. На пожаре небольшие ожоги получил хозяин дома.

Ликвидировали возгорание шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток
В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом
Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество
В Рязани пропала 28-летняя женщина
За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя
На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта
За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»
Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии
Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников
Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно
В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса
За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок
Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью
Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело