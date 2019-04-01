На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина
Медицинская помощь понадобилась одному пострадавшему. Хозяин дома получил ожоги
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Поздно вечером в последний день марта в МЧС поступила информация о крупном пожаре в селе Увяз Шиловского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. На пожаре небольшие ожоги получил хозяин дома.
Ликвидировали возгорание шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU