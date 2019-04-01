Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-01T11:10:45+03:00

Пострадали в итоге оба водителя

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В минувшее воскресенье, 31 марта, в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 18 часов 40 минут в Приокском – на улице Октябрьской.

18-летняя рязанка на легковом автомобиле Hyundai, по предварительной информации, не уступила дорогу и врезалась в ехавший по главной «ВАЗ 2107». За рулем отечественной машины был 26-летний житель областного центра.

В результате оба водителя получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU