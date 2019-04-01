Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-01T10:44:09+03:00

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Рязанский суд признал незаконным решение о призыве на военную службу, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее суд первой инстанции установил, что истец состоит на учете в военном комиссариате Октябрьского и Советского районов Рязани. В октябре 2016 года ему предоставили отсрочку от военной службы до 2020 года, в связи с поступлением на очную форму обучения в вуз со сроком обучения до 1 сентября 2020 года.

С февраля по август 2018 года истец находился в академическом отпуске по болезни, а в сентябре 2018 года был переведен на другой факультет. Срок окончания обучения определен до 1 сентября 2021 года. Решением призывной комиссии в ноябре 2018 года истца призвали на военную службу, но, не согласившись с таким решением, он обратился в суд.

Суд, рассмотрев административное дело, определил, что получение академического отпуска и перевод на другой факультет не влечет досрочного прекращения срока ранее предоставленной ему отсрочки. Следовательно, указанное обстоятельство не может быть расценено как повторное предоставление отсрочки от прохождения военной службы, как это заявлял административный ответчик.

В итоге Октябрьский районный суд признал решение призывной комиссии незаконным и обязал устранить допущенное нарушение путем предоставления отсрочки.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU