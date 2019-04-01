2019-04-01T10:40:22+03:00
Общество

Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников

Площади на всех не хватает и мобильность монумента решит и эту, и другую проблему
Елена Скрытник
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Деньги на демонтаж/монтаж для начала будут брать из фонда «Новогодней столицы».Деньги на демонтаж/монтаж для начала будут брать из фонда «Новогодней столицы».Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Вот уже много лет в Рязани предлагают убрать памятник Ленину с одноименной площади. С инициативой выступали как местные жители, так и депутаты. Аргументы приводились разные, в частности: памятник вождю мирового пролетариата уже отжил свое, ушла эпоха; надо вернуть площади исторический вид и т.д.

Недавно тему подняли вновь. Инициаторами на сей раз выступили рязанские фотографы, которые предложили не совсем убрать памятник, а делать это эпизодически. По их словам, делать это необходимо, потому что он мешает проведению культурно-массовых мероприятий.

– Бывает, хочешь сделать какой-нибудь креативный кадр со сценой, с салютом или же просто сфотографировать улицу Почтовую с определенного ракурса, и тут тебе в кадр лезут голова, рука, или ноги Ильича. И вся задумка идет насмарку, – жалуются некоторые из них.

Как стало известно 1 апреля, чиновникам идея понравилась, и они рассматривают вопрос о том, чтобы сделать монумент мобильным: на время гуляний с парапета убирать постамент и сам памятник и на освободившемся месте ставить сцену. Это и место для горожан высвободит.

А вот большинство горожан, высказавшихся в соцсетях, отнеслись к инициативе негативно, назвав ее баловством и очередным разбазариванием бюджетных денег. Они относятся к памятнику вполне лояльно и считают, что не особо-то он и мешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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