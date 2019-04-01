Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-01T10:06:42+03:00

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Итальянский профессор провел мастер-класс для рязанских хирургов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Рязанские медики познакомились с современными технологиями в проктологии. О том, как ультразвуковое исследование в руках хирурга помогает определить тактику хирургического лечения, рассказал профессор из итальянского города Падуи Джулио Санторо.

— Современный хирург должен не только в совершенстве владеть своей профессией, но также уметь проводить диагностику и самостоятельно расшифровывать результаты, — сообщил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Увидеть, как это делают лучшие руки в мире, очень полезно в профессиональном смысле для наших специалистов.

Пациентами Джулио Санторо стали жители Рязанской области. Их заболевание сильно влияет на качество жизни. Способ диагностики, который предлагает итальянский специалист, сделает хирургическое лечение максимально эффективным. Профессор сам провел операции в прямом эфире, чтобы продемонстрировать для специалистов технику их выполнения.

— В настоящее время заболевания колопроктологического профиля становятся все более распространенными, развитие технологий в этом направлении просто необходимо, — отметил Джулио Санторо. — Я приехал поделиться опытом и очень надеюсь, что это поможет улучшить результаты лечения рязанских пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU