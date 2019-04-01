2019-04-01T10:06:42+03:00
Здоровье

Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно

В областной клинической больнице состоялся мастер-класс
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итальянский профессор провел мастер-класс для рязанских хирургов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Рязанские медики познакомились с современными технологиями в проктологии. О том, как ультразвуковое исследование в руках хирурга помогает определить тактику хирургического лечения, рассказал профессор из итальянского города Падуи Джулио Санторо.

— Современный хирург должен не только в совершенстве владеть своей профессией, но также уметь проводить диагностику и самостоятельно расшифровывать результаты, — сообщил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Увидеть, как это делают лучшие руки в мире, очень полезно в профессиональном смысле для наших специалистов.

Пациентами Джулио Санторо стали жители Рязанской области. Их заболевание сильно влияет на качество жизни. Способ диагностики, который предлагает итальянский специалист, сделает хирургическое лечение максимально эффективным. Профессор сам провел операции в прямом эфире, чтобы продемонстрировать для специалистов технику их выполнения.

— В настоящее время заболевания колопроктологического профиля становятся все более распространенными, развитие технологий в этом направлении просто необходимо, — отметил Джулио Санторо. — Я приехал поделиться опытом и очень надеюсь, что это поможет улучшить результаты лечения рязанских пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток
В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом
Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество
В Рязани пропала 28-летняя женщина
За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя
На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта
За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина
Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»
Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии
Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников
В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса
За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок
Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью
Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело