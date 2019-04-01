2019-04-01T09:51:53+03:00
Общество

В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса

Рязанская прокуратура возбудила шесть дел об административных правонарушениях
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Ряжского района проверила соблюдения законодательства при продаже мясной продукции в магазинах и на ярмарках выходного дня, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из магазинов обнаружено в продаже мясо с истекшим сроком годности. Кроме того, у продавца не было личной медицинской книжки, на разделочном инвентаре отсутствовали маркировки и не соблюдался температурный режим хранения продуктов.

Должностному лицу вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Во время проверки магазина одного из местных ИП прокуроры обнаружили, что колода для разруба мяса не остругана, не скреплена металлическими обручами, а в помещении не было рукомойника. Сам продавец нарушил периодичность прохождения медицинского осмотра.

Нарушения санитарного законодательства были выявлены и в организации общественного питания:

- у поваров не было медицинских книжек;

- фарш, используемый для приготовления продукции, был без документов;

- разделочный инвентарь не промаркирован;

- уборочный инвентарь хранится в помещении для приготовления кулинарных изделий.

Всего в ходе проверки внесено одно представление об устранении нарушений закона, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток
В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом
Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество
В Рязани пропала 28-летняя женщина
За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя
На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта
За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина
Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»
Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии
Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников
Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно
За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок
Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью
Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело