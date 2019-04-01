В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса
Прокуратура Ряжского района проверила соблюдения законодательства при продаже мясной продукции в магазинах и на ярмарках выходного дня, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в одном из магазинов обнаружено в продаже мясо с истекшим сроком годности. Кроме того, у продавца не было личной медицинской книжки, на разделочном инвентаре отсутствовали маркировки и не соблюдался температурный режим хранения продуктов.
Должностному лицу вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Во время проверки магазина одного из местных ИП прокуроры обнаружили, что колода для разруба мяса не остругана, не скреплена металлическими обручами, а в помещении не было рукомойника. Сам продавец нарушил периодичность прохождения медицинского осмотра.
Нарушения санитарного законодательства были выявлены и в организации общественного питания:
- у поваров не было медицинских книжек;
- фарш, используемый для приготовления продукции, был без документов;
- разделочный инвентарь не промаркирован;
- уборочный инвентарь хранится в помещении для приготовления кулинарных изделий.
Всего в ходе проверки внесено одно представление об устранении нарушений закона, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU