2019-04-01T09:42:56+03:00
Происшествия

За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок

Моральный вред он компенсировал добровольно
Мария БЛИНОВА
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Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение в отношении 45-летнего жителя Рязани, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В июле прошлого года в Рыбном на берегу реки Вожа отдыхала компания мужчин и женщин – праздновали День металлурга. Отметив встречу, двое мужчин отошли в сторонку обсудить поведение их общего знакомого.

В ходе беседы они поссорилис, и подсудимый несколько раз ударил ножом собеседника. Позже результаты нападения классифицировали как тяжкий вред здоровью.

В суде рязанец признал свою вину. Учитывая то, что он добровольно возместил моральный вред потерпевшему, помогал в раскрытии преступления, а также с учетом наличия у подсудимого малолетних детей, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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