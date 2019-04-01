За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-01T09:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение в отношении 45-летнего жителя Рязани, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В июле прошлого года в Рыбном на берегу реки Вожа отдыхала компания мужчин и женщин – праздновали День металлурга. Отметив встречу, двое мужчин отошли в сторонку обсудить поведение их общего знакомого.

В ходе беседы они поссорилис, и подсудимый несколько раз ударил ножом собеседника. Позже результаты нападения классифицировали как тяжкий вред здоровью.

В суде рязанец признал свою вину. Учитывая то, что он добровольно возместил моральный вред потерпевшему, помогал в раскрытии преступления, а также с учетом наличия у подсудимого малолетних детей, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU