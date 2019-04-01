2019-04-01T09:11:38+03:00
Общество

Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью

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Известный путешественник Федоров совершил кругосветное путешествие на детском самокате! За все 37 000 км он сменил пару сотен самокатов, переплывал океаны и проливы – тоже на самокате.

Итоговой точкой его маршрута стал загородный поселок под Рязанью – «Ласточка». Как оказался тут путешественник, объяснить он не может.

Как он сам рассказал 1 апреля, еще оставалось несколько тысяч км до пещеры в Пуэрто-Рико. Однако сейчас уезжать из «Ласточки», Федоров не намерен – говорит, что такой красоты он не видел нигде в мире.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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