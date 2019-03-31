В Рязанской филармонии выступит Яков Кацнельсон

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-31T18:45:10+03:00

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9 апреля в Рязанской филармонии выступит лауреат международных конкурсов Яков Кацнельсон (фортепиано). Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова он исполнит произведения В.А. Моцарта и Ф. Шопена.

Яков Кацнельсон, помимо выступлений, преподает в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Недавно музыкант представил в Туле свою программу «Посвящение Кларе Шуман». В нашем же городе он решил исполнить произведения Моцарта и Шопена.

– Сочетание Моцарта и Шопена классическое, они часто ставятся в одну программу с многими музыкантами. Мне, как раз, не очень это нравится. Здесь важно, какие именно сочинения собраны в одну программу, – говорит Яков Кацнельсон. – В Рязани я уже играл несколько раз. Желаю слушателям ощущения внутренней свободы и переключения в другую реальность. Как и всем слушателям музыки.

В программе:

– В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» KV492, концерт №24 для фортепиано с оркестром до минор KV491;

– Ф. Шопен. Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор op.11.

Подробности и билеты тут.

Начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU