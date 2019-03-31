Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на бесплатные показы

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-31T18:03:23+03:00

Получить билет можно, просто выбрав себе место в зале

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Проект от компании Disney «Счастье-это...» впервые появился на больших экранах в 2015 году. Его основные цели – поддержка начинающих кинематографистов и развитие отечественного кино. В картине представлено 7 новелл, каждая из которых показывает, что счастье заслуживает каждый.

Спустя 4 года на экраны выходит вторая часть проекта. Посетить фильм можно абсолютно бесплатно – для этого достаточно выбрать место в зале и спросить у кассира свой билет.

Подробная информация по телефону 707-708.

Кинотеатр «Люксор» расположен на 3 этаже ТРЦ «Круиз» (Солотчинское шоссе, д.11).

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU