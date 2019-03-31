В понедельник воздух в Рязани прогреется до +9

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-31T15:39:22+03:00

При этом ночью минусовой температуры не будет

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 апреля.

По информации синоптиков, в понедельник нас ожидает переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, однако местами порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0...+5°С, днем столбики термометров поднимутся до +4...+9°С.

ИСТОЧНИК KP.RU