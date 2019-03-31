2019-03-31T15:39:22+03:00
Общество

В понедельник воздух в Рязани прогреется до +9

При этом ночью минусовой температуры не будет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 апреля.

По информации синоптиков, в понедельник нас ожидает переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, однако местами порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0...+5°С, днем столбики термометров поднимутся до +4...+9°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской филармонии выступит Яков Кацнельсон
Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на бесплатные показы
Пропавший 43-летний рязанец найден живым
За вождение в пьяном виде рязанца судили уже в третий раз
Рязанцы создали петицию против застройки еще одной зеленой зоны
Появились фото с места столкновения рязанской легковушки и грузового поезда
В Рязани пропал 43-летний мужчина
Еще один рязанский юноша чуть не убил свою бабушку
Рязанка завоевала «серебро» на первенстве страны по женской вольной борьбе
Рязанцы смогут-таки сдать батарейки и старую бытовую технику
В Рязани прошел праздник Октябрьского района
Дело экс-сотрудника рязанского БТИ направлено в суд
Рязанцам показали, как рисовать эпоксидной смолой, песком и ракушками
Рязанское Управление ФСБ провело учения – от «террористов» спасали «Водоканал» (фото)
Рязанец показал на камеру, как забил до смерти мешавшую спать бабушку
«Радио ОК» организовало для детей цирковое представление
Реконструкция ЦПКиО Рязани закончится 1 декабря
С понедельника в Рязани 18 маршруток будут ходить в Ворошиловку
В Рязанской области поезд сбил легковой автомобиль
В Рязани открылось новое подразделение МФЦ
Филиал Россельхозбанка поддержал Централизованную библиотечную систему Рязани
Работы победителей конкурса «Спасибо маленькому герою» станут почтовыми открытками
На улице Новаторов в Рязани отремонтируют дорогу и сделают ливневку
Стартовал народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси
На 240 км рязанских дорог зимой высыпали больше 40 тысяч тонн реагентов
Кинотеатр «Формула Кино» предлагает серьезную скидку родителям с детьми