За вождение в пьяном виде рязанца судили уже в третий раз
Теперь он получил реальный срок
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Клепиковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тумы – мужчина обвинялся в управлении автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Причем его уже два раза судили ровно за то же, во второй раз приговорив к 10 месяцам лишения свободы, но – условно. С лишением водительских прав, разумеется. Аккурат в этот срок он и сел пьяным за руль.
Теперь рязанец сядет реально – райсуд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. Водительских прав на этот раз его лишили на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU