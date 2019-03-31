Рязанцы создали петицию против застройки еще одной зеленой зоны

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-31T13:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить застройку участка около дома 53 по улице Новоселов. Адресат обращения – губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Эта часть Песочни активно расширяется, многоэтажки растут как грибы после дождя, а придомовые зоны со временем иногда превращаются в небольшие рощицы. Что и произошло с территорией около дома 53 – когда-то здесь был пустырь, но с годами наросли березки. Которые, помимо места для прогулок, образовали еще и зеленый щит для жильцов нижних этажей – дорожное движение тут довольно активное, а деревья загораживают и от шума, и от пыли.

Однако сейчас их планируют срубить: участок уже огородили забором.

– Здесь собираются строить очередное офисное здание. Для этого разгородили газон и прилегающую пешеходную дорожку. Потребуется и парковка для обслуживания этого здания, и на нее пойдет та же зеленая зона. Притом, что рядом стоит пустующее офисное здание. То есть, необходимости в офисных помещениях здесь нет, – говорится в петиции жильцов.

Проголосовать против застройки и уничтожение рощи можно здесь.

Фото жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU