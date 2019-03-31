Появились фото с места столкновения рязанской легковушки и грузового поезда

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-31T12:31:18+03:00

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В минувшую пятницу, 29 марта, в Спасском районе произошла авария. Напомним, на железнодорожном переезде около села Перкино грузовой поезд сбил легковушку «Chevrolet Lanos».

Авария случилась среди бела дня – примерно в половине третьего. По информации железнодорожников, машинист сигналил всем, чем мог и попытался экстренно затормозить. Иномарка тем временем упрямо двигалась на пути.

По словам водителя, которые приводит издательство «Пресса», в салоне громко играла музыка, и он не услышал запрещающий сигнал. Что касается светофора, то его красный свет молодой человек не увидел из-за яркого солнца, светившего в глаза.

К счастью, житель Спасского района успел заехать на железнодорожные пути только передней частью легковушки – в итоге «железо» товарный состав буквально разворотил, однако салон машины остался невредим, благодаря чему водитель цел.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU