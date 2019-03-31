В Рязани пропал 43-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-31T11:14:24+03:00

Его ищут уже четвертый день

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Александр Лобанов 1976 года рождения.

28 марта 43-летний Александр Иванович ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые короткие.

Был одет в черную удлиненную куртку, черные штаны, черные сапоги и темно-синюю шапку.

Внимание: может нуждаться в медицинской помощи!

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU