В Рязани пропал 43-летний мужчина
Его ищут уже четвертый день
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Александр Лобанов 1976 года рождения.
28 марта 43-летний Александр Иванович ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые короткие.
Был одет в черную удлиненную куртку, черные штаны, черные сапоги и темно-синюю шапку.
Внимание: может нуждаться в медицинской помощи!
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU