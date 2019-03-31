Еще один рязанский юноша чуть не убил свою бабушку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-31T10:32:36+03:00

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За сутки рязанская полиция возбудила 6 уголовных дел из-за угрозы убийством, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из конфликтов произошел в коридоре общежития на улице Крупской в Рязани. Пьяный 38-летний жилец угрожал ножом 37-летней соседке. Поскольку мужчину уже судили за убийство, женщина испугалась и вызвала полицию, сотрудники которой и усмирили рецидивиста.

В поселке Мурмино пьяный муж угрожал ножом 33-летней жене, а в селе Муравлянка Сараевского района сожитель таким же образом напугал 34-летнюю женщину.

В селе Гавриловское Спасского района 34-летний мужчина угрожал ножом 40-летнему родственнику, а в Сасовском районе 50-летний нигде не работающий сельчанин – женщине-почтальону.

На улице Ленинского Комсомола в Рязани полицейские утихомирили 19 летнего юношу – он угрожал задушить собственную 75-летнюю бабушку.

Напомним, два месяца назад 24-летний рязанец до смерти забил свою бабушку. Расследование этого дела уже завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU