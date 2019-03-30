2019-03-30T14:04:20+03:00
Спорт

Рязанка завоевала «серебро» на первенстве страны по женской вольной борьбе

Призерку тренирует бригада наставников под руководством Владимира Емельянова
Павел АВЕРИН
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Первенство России по спортивной борьбе (вольная женская борьба) прошло 21-24 марта в Мытищах (Московская область) . В соревнованиях приняли участие 255 спортсменок из 48 регионов страны.

В весовой категории 69 кг серебряную награду завоевала представительница Рязани Ани Махмудян. Успех спортсменки, которая тренируется в спортшколе олимпийского резерва «Олимпиец», делит бригада наставников под руководством заслуженного тренера России Владимира Емельянова - уточняет пресс-служба регионального минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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