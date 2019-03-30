Рязанцы смогут-таки сдать батарейки и старую бытовую технику
7 апреля с 12.00 до 14.00 в Рязани пройдет масштабный сбор утиля. Экологическая акция по сбору вторсырья и отработанной электротехники на территории ЦПКиО состоится у входной группы со стороны ул. Братиславская. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
В специализированные контейнеры из полипропиленовой ткани рязанцы смогут сдать на утилизацию оргтехнику: батарейки; телевизоры, отработанные телефоны, мониторы, клавиатуры, принтеры, МФУ, старые компьютеры; холодильники, стиральные машины, плиты, чайники, микроволновки, тостеры, блендеры, пылесосы; макулатуру; ненужную одежду и прочую ветошь; жестяные и алюминиевые банки. Организаторы: администрация города Рязани и АНО «Центр развития экологической грамотности и инфраструктуры «Городские контейнеры».
ИСТОЧНИК KP.RU