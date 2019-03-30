2019-03-30T11:02:42+03:00
Общество

Рязанцы смогут-таки сдать батарейки и старую бытовую технику

Экологическая акция по сбору утиля пройдет через неделю
Иван АНТОНОВ
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7 апреля с 12.00 до 14.00 в Рязани пройдет масштабный сбор утиля. Экологическая акция по сбору вторсырья и отработанной электротехники на территории ЦПКиО состоится у входной группы со стороны ул. Братиславская. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

В специализированные контейнеры из полипропиленовой ткани рязанцы смогут сдать на утилизацию оргтехнику: батарейки; телевизоры, отработанные телефоны, мониторы, клавиатуры, принтеры, МФУ, старые компьютеры; холодильники, стиральные машины, плиты, чайники, микроволновки, тостеры, блендеры, пылесосы; макулатуру; ненужную одежду и прочую ветошь; жестяные и алюминиевые банки. Организаторы: администрация города Рязани и АНО «Центр развития экологической грамотности и инфраструктуры «Городские контейнеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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