В Рязани прошел праздник Октябрьского района
Торжественное мероприятие, посвященное 73-летию Октябрьского района, состоялось 29 марта в КДЦ «Октябрь». С праздником его жителей поздравили и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, депутаты областной и городской думы, префект района Александр Селиванов.
Руководитель городской администрации подчеркнул, что благодаря поддержке регионального Правительства в районе появятся новые социальные объекты:
- Это ФОК на улице Зубковой, детский сад на 220 мест в районе Олимпийского городка. Также, в детском саду №150 на Касимовском шоссе завершается строительство ясельной группы на 60 человек.
Помимо этого, заявил Карабасов, в скором времени начнется разработка проекта школы на 1 100 мест в районе ДПР-7, уже в следующем году начнется строительство детского сада на 290 мест. Сейчас проектируются пристройки яслей к садам №№125, 112 и 140 на 80 мест каждый. В следующем году планируется их ввод в эксплуатацию — пообещал сити-менеджер.
ИСТОЧНИК KP.RU