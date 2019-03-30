В Рязани прошел праздник Октябрьского района

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-30T10:19:59+03:00

На нем сити-менеджер Сергей Карабасов пообещал, что в Дашково-Песочне появится целый ряд социальных объектов

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Торжественное мероприятие, посвященное 73-летию Октябрьского района, состоялось 29 марта в КДЦ «Октябрь». С праздником его жителей поздравили и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, депутаты областной и городской думы, префект района Александр Селиванов.

Руководитель городской администрации подчеркнул, что благодаря поддержке регионального Правительства в районе появятся новые социальные объекты:

- Это ФОК на улице Зубковой, детский сад на 220 мест в районе Олимпийского городка. Также, в детском саду №150 на Касимовском шоссе завершается строительство ясельной группы на 60 человек.

Помимо этого, заявил Карабасов, в скором времени начнется разработка проекта школы на 1 100 мест в районе ДПР-7, уже в следующем году начнется строительство детского сада на 290 мест. Сейчас проектируются пристройки яслей к садам №№125, 112 и 140 на 80 мест каждый. В следующем году планируется их ввод в эксплуатацию — пообещал сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU