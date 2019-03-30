Дело экс-сотрудника рязанского БТИ направлено в суд

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-30T09:19:46+03:00

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Бывшего начальника договорно-реестрового отдела рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» будут судить за служебный подлог - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи установили, что руководитель среднего звена при исполнении должностных обязанностей, действуя из корыстной заинтересованности, внес в дубликат регистрационного удостоверения заведомо ложные сведения о наличии права собственности на индивидуальный жилой дом. После чего он подписал документ сам, а затем, фактически обманул директора БТИ, который завизировал липовый документ.

Аналогичные действия мужчина совершил еще по шести эпизодам - утверждают следователи. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU