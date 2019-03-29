Рязанец показал на камеру, как забил до смерти мешавшую спать бабушку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-29T17:54:47+03:00

Как оказалось, он и раньше поднимал руку на родственницу [видео]

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Телеканал ТКР опубликовал фрагмент видеозаписи следственного эксперимента с 24-летним жителем Рязани, который обвиняется в расправе над родной бабушкой. Место действия – квартира на улице Керамзавода, где проживала пожилая женщина, причем съемка проходила при свете фонарей, так как электричество отсутствовало.

Расследование заняло всего два месяца. Молодого человека нашли по его телефонным звонкам, а его вина подтверждалась не только напрямую - результатами экспертиз, но и косвенно – показаниями родственников о том, что он уже был замечен в рукоприкладстве.

Обвиняемый в кадре детально показывает, как он бил родственницу, мешавшую ему спать (именно это обстоятельство и пробудило в любившем приложиться к бутылке внуке такую жестокость). Напомним, уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей», уже направлено в суд.

Убил бабушку за то, что мешала спать.Источник - vk.com/tkr_rzn

ИСТОЧНИК KP.RU