Рязанское Управление ФСБ провело учения – от «террористов» спасали «Водоканал» (фото)
28 марта в Рязанской области провели командно-штабное учение, сообщает пресс-группа регионального УФСБ России. В поселке Борки на очистительной станции МП «Водоканал» отрабатывалось взаимодействие силовиков, органов региональной власти и других организаций.
По сценарию в 8 утра группа вооруженных преступников проникла на охраняемую территорию Борковской ОВС, захватила заложников из сотрудников предприятия и вскрыла резервуар с чистой питьевой водой. При попытке задержания неизвестные обстреляли силовиков из огнестрельного оружия и спрятались в здании насосной станции. Взамен на освобождение заложников они выдвинули политические требования.
Территорию предприятия оцепили, а подачу в город возможно уже отравленной воды перекрыли, определив границы потенциального заражения.
От переговоров преступники отказались, попытались прорваться, но были нейтрализованы. Заложников освободили, очаг загорания и последствия применения патогенных биологических веществ – ликвидировали.
В учениях были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, а также Рязанского гарнизона, Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.
Фото: Пресс-группа регионального УФСБ России.
Фото: Пресс-группа регионального УФСБ России.
Фото: Пресс-группа регионального УФСБ России.
Фото: Пресс-группа регионального УФСБ России.
Фото: Пресс-группа регионального УФСБ России.
ИСТОЧНИК KP.RU