«Радио ОК» организовало для детей цирковое представление
«Радио ОК» организовало для своих слушателей просмотр кинофильма, а прямо перед киносеансом в фойе кинотеатра «Люксор» – настоящее цирковое представление!
На акцию, которую назвали «Цирк в кино», радиостанция пригласила известного рязанского иллюзиониста Олега Мельникова.
– На семейном празднике от «Радио ОК» собрались самые преданные слушатели радиостанции. Появление любимого артиста они встретили бурными аплодисментами, а фойе превратилось в цирковую арену, – рассказали сотрудники «Радио ОК».
Помимо удивительного зрелища, гостей ждало и сладкое угощение. Завершилась встреча просмотром фильма Тима Бертона «Дамбо».
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ИСТОЧНИК KP.RU