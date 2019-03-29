«Радио ОК» организовало для детей цирковое представление

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-29T17:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

«Радио ОК» организовало для своих слушателей просмотр кинофильма, а прямо перед киносеансом в фойе кинотеатра «Люксор» – настоящее цирковое представление!

На акцию, которую назвали «Цирк в кино», радиостанция пригласила известного рязанского иллюзиониста Олега Мельникова.

– На семейном празднике от «Радио ОК» собрались самые преданные слушатели радиостанции. Появление любимого артиста они встретили бурными аплодисментами, а фойе превратилось в цирковую арену, – рассказали сотрудники «Радио ОК».

Помимо удивительного зрелища, гостей ждало и сладкое угощение. Завершилась встреча просмотром фильма Тима Бертона «Дамбо».

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU