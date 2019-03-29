Реконструкция ЦПКиО Рязани закончится 1 декабря

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-29T17:01:52+03:00

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Частный инвестор, по словам и.о. главы городской администрации Рязани Сергея Карабасова, закончит реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха 1 декабря. Об этом градоначальник заявил на торжественном мероприятии, посвященном 73 годовщине со дня образования Октябрьского района Рязани.

- Мы с ним разговаривали, и он обещал все закончить к 1 декабря, - сказал Карабасов. – Сроки жесткие и сделать надо многое. Основные работы пройдут на площадке Зеленого театра, которая по своим размерам будет чуть менее площади Ленина. Также за счет инвестора соорудят кольцо обозрения. Он понимает, что если это произойдет, то получит хорошую выручку.

И.о. главы городской администрации также заявил, что будут проведены дорожные работы на улицах Связи, Тимакова и Спортивной, расположенных в Октябрьском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU