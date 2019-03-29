С понедельника в Рязани 18 маршруток будут ходить в Ворошиловку
Маршрутное такси №80 появится дополнительно к автобусу №24
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С 1 апреля маршрут №80 «улица Новоселов, 60 – поселок Ворошиловка» начнут обслуживать 18 микроавтобусов, сообщает пресс-служба городской администрации. К главе администрации Сергею Карабасову обратились рязанцы с жалобой на недостаточное транспортное обслуживание поселка.
— С понедельника на маршрут выйдут автобусы малого класса, — заверил чиновник. — Соответствующее свидетельство перевозчику уже выдали.
Напомним, маршрут №80 появится дополнительно к автобусу №24.
ИСТОЧНИК KP.RU