С понедельника в Рязани 18 маршруток будут ходить в Ворошиловку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-29T16:04:23+03:00

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С 1 апреля маршрут №80 «улица Новоселов, 60 – поселок Ворошиловка» начнут обслуживать 18 микроавтобусов, сообщает пресс-служба городской администрации. К главе администрации Сергею Карабасову обратились рязанцы с жалобой на недостаточное транспортное обслуживание поселка.

— С понедельника на маршрут выйдут автобусы малого класса, — заверил чиновник. — Соответствующее свидетельство перевозчику уже выдали.

Напомним, маршрут №80 появится дополнительно к автобусу №24.

ИСТОЧНИК KP.RU