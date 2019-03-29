В Рязанской области поезд сбил легковой автомобиль
29 марта в 14:29 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Проня и Перевлес столкнулись грузовой поезд и автомобиль.
По информации пресс-службы МЖД, легковушка переезжала через железнодорожные пути на запрещающий сигнал сигнализации.
– Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой и световой сигналы, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось, – говорится в сообщении железнодорожников.
Как пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, люди в аварии не пострадали: состав задел легковушку по касательной.
На график движения поездов ЧП не повлияло. На месте работают сотрудники областного УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU