В Рязанской области поезд сбил легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-29T16:10:50+03:00

Люди в аварии не пострадали

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29 марта в 14:29 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Проня и Перевлес столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

По информации пресс-службы МЖД, легковушка переезжала через железнодорожные пути на запрещающий сигнал сигнализации.

– Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой и световой сигналы, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось, – говорится в сообщении железнодорожников.

Как пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, люди в аварии не пострадали: состав задел легковушку по касательной.

На график движения поездов ЧП не повлияло. На месте работают сотрудники областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU