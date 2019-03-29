В Рязани открылось новое подразделение МФЦ

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-29T15:51:26+03:00

Оно расположено на улице Полетаева

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В Рязани на улице Полетаева, 34 открылось обособленное структурное подразделение Многофункционального центра. В новом офисе организовали два окна, посетителям доступны 177 видов государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего же по области теперь действует 29 территориальных отделов, 141 обособленное структурное подразделение и 4 центра, которые специализируются на работе с представителями бизнеса.

Более подробная информация, включая перечень услуг, доступна на официальном сайте МФЦ Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU