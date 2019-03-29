Филиал Россельхозбанка поддержал Централизованную библиотечную систему Рязани

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-29T15:07:58+03:00

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В середине апреля 2019 года «Централизованная библиотечная система города Рязани» готовиться отметить 75 лет. Сотрудники библиотеки активно работают с учащимися из школ-интерната, детьми с ограниченными возможностями и ребятами из социально неблагополучных семей.

Рязанский региональный филиал Россельхозбанка оказал посильную помощь в организации предпраздничных мероприятий с ребятами.

– Мы всегда с большой благодарностью принимаем любую помощь и поддержку неравнодушных людей. Ведь научить ребенка, поделиться знаниями – это одно, а порадовать его детскую душу, пусть скромным, но подарком, стоит многого, – рассказывает главный библиограф Юлия Хайруллина.

Стоит отметить, что Рязанский филиал принимает участие в благотворительных мероприятиях не первый раз. Ежегодно сотрудники приобретают подарки и сладости и поздравляют воспитанников Путятинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

– Благотворительность – это в первую очередь культура самих людей, а не собранные ими деньги. В нашем коллективе работают люди, которым не чужды сострадание и отзывчивость. Участие в таких мероприятиях делает коллектив дружнее, а помогая другим, мы воспитываем в себе силу воли, черты характера сильного и одновременно милосердного человека, – отметила заместитель директора Татьяна Махина.

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ИСТОЧНИК KP.RU