Работы победителей конкурса «Спасибо маленькому герою» станут почтовыми открытками

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-29T14:55:05+03:00

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Лучшие работы юных художников – участников Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» разместят на почтовых открытках. Открытки будут выпущены Почтой России ограниченной серией, их презентация и церемония награждения участников конкурса состоятся в преддверии Дня Победы – 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

Конкурс проводит фонд «Спешите делать добро!», Почта России вместе с Российским движением школьников и Музеем Победы.

Работы участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели, журналисты и артисты под председательством президента фонда, телеведущей Оксаны Федоровой.

Работы школьников будут оценивать по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет). Номинации «Видеорепортаж» – принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).

Номинация «Проект Монумента юных защитников Отечества»: индивидуальная или групповая работа детей в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза или макета, созданного с помощью 3d-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет.

Почта России выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации «Рисунок».

Принимайте участие в конкурсе «Спасибо маленькому герою», присылайте творческие работы и побеждайте!

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ИСТОЧНИК KP.RU