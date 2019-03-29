На улице Новаторов в Рязани отремонтируют дорогу и сделают ливневку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-29T14:45:03+03:00

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29 марта к и.о. главы администрации Рязани к Сергею Карабасову обратились жители Московского района, сообщает пресс-служба горадминистрации. На личном приеме у чиновника граждане озвучили следующие проблемы — ремонт дорожного полотна на улице Новаторов и большие лужи в районе домов №№ 3,5,7 и 9.

Руководитель администрации поручил управлению благоустройства рассмотреть возможность устройства ливневой канализации вблизи этих домов, а также провести ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, если будет способствовать погода.

— В дальнейшем этот участок будет внесен в план капитального ремонта дорожного полотна, — заверил Карабасов.

ИСТОЧНИК KP.RU