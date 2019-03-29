Стартовал народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-29T14:27:59+03:00

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28 марта координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко объявила о старте народного мониторинга наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. Мониторинг будет проводиться до конца апреля во всех регионах.

– Любой желающий через специальный сервис proekty.er.ru на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста. Достаточно ввести государственный регистрационный знак автомобиля. Здесь же можно сообщить о возможном нарушении, – рассказала Анна Кувычко. – Вся информация о незаконных перевозках будет отправляться в ГИБДД и надзорные органы.

По ее словам, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 млн человек. При этом по данным экспертов большую часть этого рынка занимает нелегальный извоз.

– Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. Ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов, – подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».

По мнению Анны Кувычко, народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, в нашем регионе деятельность по перевозке пассажиров легковым такси осуществляют 109 перевозчиков – выдано 2270 действующих разрешений. Актуальную информацию о действующих разрешениях можно проверить на официальном сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU