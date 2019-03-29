На 240 км рязанских дорог зимой высыпали больше 40 тысяч тонн реагентов
Причем впервые это были чистая соль и солевые растворы
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В Федеральном управлении автомагистрали Москва-Волгоград подвели предварительные итоги минувшей зимы.
По информации пресс-службы компании, на трассы, обслуживаемые ее подрядчиками в нашей области, в зимнем сезоне 2018-2019 израсходовали 44 тысячи тонн противогололедных материалов.
Напомним, Упрдор Москва-Волгоград обслуживает в регионе почти 240 км федеральных дорог – это Р-22 «Каспий» и Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.
В этом году в Рязанской области компания впервые – из всех своих подведомственных участков – применила чистую соль и солевые растворы.
ИСТОЧНИК KP.RU