На 240 км рязанских дорог зимой высыпали больше 40 тысяч тонн реагентов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-29T14:00:51+03:00

Причем впервые это были чистая соль и солевые растворы

Изменить размер текста: A A

В Федеральном управлении автомагистрали Москва-Волгоград подвели предварительные итоги минувшей зимы.

По информации пресс-службы компании, на трассы, обслуживаемые ее подрядчиками в нашей области, в зимнем сезоне 2018-2019 израсходовали 44 тысячи тонн противогололедных материалов.

Напомним, Упрдор Москва-Волгоград обслуживает в регионе почти 240 км федеральных дорог – это Р-22 «Каспий» и Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

В этом году в Рязанской области компания впервые – из всех своих подведомственных участков – применила чистую соль и солевые растворы.

ИСТОЧНИК KP.RU