Кинотеатр «Формула Кино» предлагает серьезную скидку родителям с детьми

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-29T13:18:11+03:00

Детский билет и ребенку и взрослому, которого ребенок возьмет в кино!

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Кинотеатр «Формула Кино Виктория Плаза» объявил о новой акции – при единовременной покупке 2 билетов на один сеанс на одного взрослого и одного ребенка до 12 лет включительно действует скидка 25% на оба билета.

Скидка действует на показы в форматах 2D и 3D во все дни недели, кроме вторника. Акция распространяется на фильмы с возрастным ограничением «0+», «6+» и «12+».

Наслаждайтесь хорошим кино по детской цене!

Подробности на сайте: www.kinoteatr.ru

Кинотеатр расположен по адресу: Рязань, Первомайский просп., 70, корп. 1, ТРЦ «Виктория плаза».

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU