2019-03-29T12:53:06+03:00
Происшествия

Рязанец забил до смерти родную бабушку, мешавшую ему спать

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил материалы в суд
Александр РАДЫГИН
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Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего местного жителя в причинении смерти родной бабушки, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что молодой человек, проживавший со своей 70-летней бабушкой, на улице Керамзавода, периодически злоупотреблял алкоголем. Из-за этого между ними регулярно происходили конфликты.

Один из таких конфликтов, произошедших в конце декабря 2018 года, закончился трагедией. Пьяный мужчина, вернувшись поздно вечером домой, разозлился, что бабушка, передвигаясь по квартире, создает шум и мешает ему спать. Он силой попытался отвести ее в комнату и уложить в кровать. Однако женщина стала сопротивляться.

Тогда обвиняемый схватил ее и стал избивать — бил по голове и туловищу. От телесных повреждений женщина скончалась.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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