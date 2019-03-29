Новая проверка на рязанской 5-й базе закончилась обращением в прокуратуру

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-29T12:17:31+03:00

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Россельхознадзор обратился в прокуратуру после очередной проверки на территории ТПК «На Шабулина» в Рязани. Многочисленные нарушения касаются условий хранения мясной продукции и торговли ею, причем выявляются они не в первый раз.

Как и ранее, туши лежали на поддонах прямо в проходах торгового павильона, за температурой в помещениях, где их разделывали, никто не следил, в холодильной камере продукция хранилась в коробках на полу и так далее.

Кроме того, ревизоры предписали одному из предпринимателей расстаться со 100 килограммами мяса без маркировки и соответствующих документов, утилизировав их.

ИСТОЧНИК KP.RU