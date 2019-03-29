2019-03-29T11:07:32+03:00
Спорт

Время начала матча ФК «Рязань» сдвинули из-за дерби «Спартак» - ЦСКА

6 апреля рязанский клуб принимает на своем поле соперников из Белгорода
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Руководство футбольного клуба «Рязань» сместило время начала матча против ФК «Салют-Белгород», сообщает клубная пресс-служба. Вместо привычного для болельщиков времени 18:30, игра начнется в 16:00.

— Это время выбрано не случайно, 6 апреля в 19:00 в очередном туре Чемпионата России РФПЛ встречаются «Спартак» и ЦСКА. Так что болельщики сначала смогут поддержать нашу команду в матче против соперников из Белгорода, а затем успеть к стартовому свистку московского дерби, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в субботу, 6 апреля, ФК «Рязань» возобновляет участие в розыгрыше второй лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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