В Рязани расследуют дело о мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-29T11:05:05+03:00

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Прокуратура Московского района Рязани направила в Следственное управление регионального УМВД материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества. Сейчас по нему ведется расследование – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предприимчивый гражданин, назовем его Ж., решил якобы создать фирму по перевозке пассажиров – такси, назвав ее «Возрождение». На деле все было иначе, зачем тогда назначать директоров и тут же их менять – он это проделал дважды с января 2017 года. Чтобы не «светиться» самому, мужчина через свою сожительницу, являвшуюся сотрудницей «Возрождения», убедил рязанку Н. взять кредит в банке на сумму в 1,6 млн. рублей якобы на развитие бизнеса. При этом фактический руководитель фирмы оформил с ней договор займа, но деньги тратил по своему усмотрению.

Всего же от действий представителей ООО «Возрождение» пострадало более 30 человек, денежными средствами которых Ж. завладел аналогичным мошенническим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU