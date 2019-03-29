Из-за отсутствия работы и зарослей конопли в Рязанской области увеличилось число наркоманов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-29T10:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Шацкого района прошло заседание антинаркотической комиссии, сообщается на сайте муниципального образования.

Оперуполномоченный Шацкого отдела полиции Дмитрий Комов отметил, что за первые три месяца этого года в районе выявлены три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Уголовные дела возбуждены против одного из жителей села Казачья Слобода и поселка Садовый, которые хранили марихуану в особо крупном размере. В совокупности у них изъято 355,6 граммов растительных наркотиков.

— Анализ ситуации показывает, что в Шацком районе увеличилось число лиц, употребляющих наркотиков, — заявил оперативник. — Это связано с тем, что на территории района есть очаги дикорастущей конопли. Их своевременное уничтожение может существенно повлиять на изменение ситуации.

Отмечается, что нередко толчком к наркомании служит стрессовая ситуация, в том числе отсутствие постоянной работы.

По словам директора сектора по Шацкому району межрайонного отдела № 5 центра занятости Нины Пыхтиной, в рамках программы «О развитии сферы занятости на 2015-2025 годы» идет работа на профилактику вредных привычек, в том числе употребление наркотиков.

— В 2018 году из 239 граждан, обратившихся в центр занятости в поисках работы, трудоустроены 180, — отметила Пыхтина. — Мы провели 12 ярмарок вакансий, в результате которых работу нашли 114 шатчан.

ИСТОЧНИК KP.RU