Торопись медленно: в центре Рязани случилось ДТП

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-29T11:46:27+03:00

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Утром 28 марта «LADA Веста» ехала по главной дороге со стороны улицы Ленина в сторону площади Свободы. Примерно в 10.30 на перекрестке с Садовой улицей она столкнулась с «Kia Riо», выезжавшей со второстепенной дороги. При этом удар пришелся в правую строну отечественного автомобиля. Хотя скорость на этом участке невысокая, пассажирка 25-летнего рязанца получила травмы – уточняет пресс-служба регионального управления МВД. Ей оказана медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в них 7 человек получили травмы. Сотрудники ДПС установили, что 6 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU