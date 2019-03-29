2019-03-29T11:46:27+03:00
Происшествия

Торопись медленно: в центре Рязани случилось ДТП

На этом нерегулируемом перекрестке движение всегда оживленное
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. Фото: пресс-служба ГИБДД.. Фото: пресс-служба ГИБДД.
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Утром 28 марта «LADA Веста» ехала по главной дороге со стороны улицы Ленина в сторону площади Свободы. Примерно в 10.30 на перекрестке с Садовой улицей она столкнулась с «Kia Riо», выезжавшей со второстепенной дороги. При этом удар пришелся в правую строну отечественного автомобиля. Хотя скорость на этом участке невысокая, пассажирка 25-летнего рязанца получила травмы – уточняет пресс-служба регионального управления МВД. Ей оказана медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в них 7 человек получили травмы. Сотрудники ДПС установили, что 6 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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