В Рязанской области бабушка забрала у сына ребенка под свою опеку

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-29T10:07:35+03:00

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27 марта в Сасове прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает районная администрация. Всего комиссия рассмотрела восемь дел об административных правонарушениях, из них семь дел в отношении родителей, которые не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию детей.

Члены комиссии поручили органу опеки и попечительства подготовить исковое заявление в суд о лишении отца несовершеннолетнего из поселка Сотницыно родительских прав.

Кроме того, комиссия рассмотрела обращение бабушки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ее сыном и снохой. В итоге семью поставили на учет. По обращению родителей добровольную опеку над ребенком возложили на бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU