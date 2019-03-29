Гордума приняла новые Правила благоустройства Рязани

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-29T10:05:40+03:00

Особый акцент сделан на содержании прилегающих к различным объектам территорий

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28 сентября на заседании Рязанской городской Думы приняли новые Правила благоустройства областного центра. Одно из главных изменений по сравнению с прежним документом - обязанность граждан и организаций участвовать в содержании прилегающей территории.

- В частности, для территорий многоквартирных домов предусмотрен окос газонов, подметание, сбор мусора, уборка от снега пешеходных дорожек, - пишет пресс-служба представительного органа власти.

И.о. замглавы администрации Рязани Игорь Ковалев отметил, что в случае с МКД работу должны выполнять управляющие компании. Он заверил, что это не приведет к увеличению платы за содержание жилья, пообещав взять этот вопрос на особый контроль.

Границы прилегающих территорий после публичных слушаний решено установить следующие:

- 15 метров для МКД;

- 20 метров для остальных зданий и сооружений;

- 10 метров для объектов соцсферы;

- 5 метров для частных домовладений.

Отметим, что при пересечении с дорогой общего пользования (зоной ответственности Дирекции благоустройства города) прилегающая территория заканчивается, а в случае наложения таких территорий друг на друга граница определяется посередине.

Кроме того, по информации властей, правила теперь регулируют «весь спектр вопросов, касающихся внешнего вида зданий, проведения земляных работ, озеленения, детских и спортивных площадок, парковок, малых архитектурных форм, площадок для выгула животных».

ИСТОЧНИК KP.RU